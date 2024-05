(Di domenica 12 maggio 2024) Aldo, lo 'zar' del porto di, imprenditore ai domiciliari per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sulla Tangentopolina ligure, torneràmattina davanti al gip Paola Faggioni. L'imprenditore avrebbe dovuto esser interrogato dal gip Paola Faggioni sabatp ma la cancelleria del giudice ha dimenticato di inviare la pec agli avvocati Vernazza e Gatto e così la giornata tanto attesa è finita in un nulla di fatto.con Aldo, interrogatorio di garanzia anche per Francesco Moncada, ormai ex consigliere di amministrazione di Esselunga, indagato per quei 120 mila euro che Esselunga avrebbe pagato per la pubblicità sulla Terrazza Colombo di. Secondo gli inquirenti, si tratterebbe di un "finanziamento illecito" alla Lista, in cambio ...

Toti, domani Spinelli di nuovo in tribunale a Genova - Toti, domani spinelli di nuovo in tribunale a Genova - Aldo spinelli, lo 'zar' del porto di Genova, imprenditore ai domiciliari per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sulla Tangentopolina ligure, tornerà domani mattina davanti al gip Paola Faggioni. (A ...

Liguria. Domani nuovi interrogatori di garanzia, le prossime tappe dell'inchiesta - Liguria. domani nuovi interrogatori di garanzia, le prossime tappe dell'inchiesta - Toti accusato anche di falso per la gestione delle discariche in provincia di Savona. Cozzani ha dichiarato di volersi dimettere. Nella maxi-inchiesta che scuote la Regione gli indagati sono in tutto ...

Il sistema Spinelli: tutti sullo yatch, anche Burlando e l'ex-procuratore - Il sistema spinelli: tutti sullo yatch, anche Burlando e l'ex-procuratore - L'attesa è tutta per domani quando l'84enne imprenditore della logistica portuale di Genova Aldo spinelli, tornerà in tribunale per l' interrogatorio di garanzia saltato ieri per l'assenza dei suoi ...