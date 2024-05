Eurovision 2024 | tutti i look della finale

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 12 maggio 2024) Nato nel 1956 a Lugano e arrivato oggi alla sua 68º edizione, l’Song Contest è tornato per celebrare la musica deii membri dell’Unione Europea. Vantando tra i 100 e i 600 milioni di telespettatori ogni anno, l’Eurofestival è l’evento non sportivo più seguito al mondo che ogni anno con performance e outfit iconici ci ha regalato momenti memorabili. Le due host hanno aperto la serata presentandosi come lo yin e yang, in bianco Malin Akerman e in pelle nera Petra Mede, trasformandosi poi nel corsoserata con eleganti abiti luminosi, perfetti per annunciare il vincitore. Tra le cose memorabili di questa edizione possiamo citare il nome del vincitore di quest’anno, Nemo, che ha preso il nome del pesce pagliaccio più famoso del mondo, rappresentando la Svizzera e presentandosi sfoggiando calze a rete color carne, ...