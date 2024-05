Una splendida favella | la storia della lingua friulana in 60 minuti

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 9 maggio 2024) Sessantaper ricostruire oltre un millennio di. Una vera sfida, quella accettata da Flavio Santi e William Cisilino. “Una– L’avventurosasua letteratura” è in programma sabato 11 maggio, alle 17.30, nell’affascinante Torre di Santa Maria (via Antonio Zanon 24, Udine). L’evento, a ingresso libero, è promosso dall’ARLeF – Agenzia regionale per lanell’ambito del programma di Vicino/lontano, l’importante festival culturale con cui l’Agenzia collabora da oltre un decennio, per accendere i fari sul tema del friulano, in particolare, e del ...