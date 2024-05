Ospite decisamente speciale al podcast di Diletta Leotta , dal titolo Mamma Diletta nte. A sedersi sulla poltrona dinanzi a lei c’è stata infatti Giorgia Meloni . Niente spazio per la politica in questa chiacchierata, che ha mirato a mostrare ...

Ospite decisamente speciale al podcast di Diletta Leotta , dal titolo Mamma Diletta nte. A sedersi sulla poltrona dinanzi a lei c’è stata infatti Giorgia Meloni . Niente spazio per la politica in questa chiacchierata, che ha mirato a mostrare ...

Look total denim per Diletta Leotta nel giorno della Festa della mamma , che ha trascorso con sua madre Ofelia Castorina e con sua figlia, la piccola Aria .Continua a leggere

Diletta Leotta e Loris Karius, nuovi spoiler sulle Nozze: ci sarà un elicottero! - diletta leotta e Loris Karius, nuovi spoiler sulle Nozze: ci sarà un elicottero! - diletta leotta e Loris Karius pronti a convolare a nozze il prossimo 22 giugno in Sicilia. Gli sposi festeggiano le pubblicazioni ufficiali, e spunta il gossip sulla presenza di un elicottero.

Giorgia Meloni si racconta a Diletta Leotta: "A mia madre devo tutto" - Giorgia Meloni si racconta a diletta leotta: "A mia madre devo tutto" - La premier Giorgia Meloni è stata ospite del podcast di diletta leotta "Mamma dilettante". È stata la stessa conduttrice ad annunciare lo speciale “Festa della mamma” del podcast con un post sulla sua ...

Meloni e il ruolo di madre: “Sto nella chat di classe. Le mamme sono come veterani al fronte” - Meloni e il ruolo di madre: “Sto nella chat di classe. Le mamme sono come veterani al fronte” - L'intervista di Giorgia Meloni sulla sua esperienza come mamma. Ecco come la Premier gestisce il suo ruolo istituzionale con la figlia Ginevra ...