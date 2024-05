A Kooij lo sprint di Napoli - Pogacar resta leader del Giro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 12 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Una volata atipica, una seconda beffa per Jonathan Milan. A vincere sul traguardo diè stato l’olandese Olav: il velocista della Visma Lease a Bike ha regolato la volata di gruppo anticipando l’azzurro della Lidl-Trek e il colombiano Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates). Ripreso negli ultimi metri Jhonatan Narvaez: il campione ecuadoriano (Ineos Grenadiers) era riuscito a guadagnare un buon margine nell’ultima salita dell’odierna nona tappa deld’Italia, la Avezzano-, di 214 chilometri.Nessuna novità per quanto riguarda la classifica generale: lo sloveno Tadej(UAE Team Emirates)saldamente in maglia rosa.Domani primo giorno di riposo per la carovana, martedì si ripartirà con la decima tappa, la Pompei-Cusano Mutri (Bocca ...