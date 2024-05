Roma - ferisce un tifoso con un petardo durante il derby | rintracciato ultras laziale

(Di domenica 12 maggio 2024) Il ragazzo di 21 anni e anche luibiancoceleste, si stava recando allo stadio per il. Scontri tra tifosi in vista del– Lazio – Ilcorrieredellacittà.com Ha ferito gravemente undella sua stessa squadra, lanciandogli addosso unprima del. È stato identificato l’della Lazio che lo scorso 6 aprile, poco prima della partita-Lazio, ha condannato un 21enne a perdere un occhio perché colpito dalla scheggia di un, partito a margine di alcuni tumulti della tifoseria biancoceleste. Colpito daldi unil: perde un occhio Il giovane è rimasto coinvolto mentre si recava ...

Era già noto per precedenti in altre manifestazioni sportive. Polizia stadio Olimpico – ANSA (ilcorriere della citta.com) Animi surriscaldati allo Stadio Olimpico, dove ieri sera si è tenuta la partita tra Roma e Bologna . Tra esagitati e tifosi che ...

Striscioni minacciosi dagli ultrà del Genoa contro i sampdoriani - Striscioni minacciosi dagli ultrà del Genoa contro i sampdoriani - (ANSA) - GENOVA, 12 MAG - Tre enormi striscioni, srotolati allo stadio Ferraris di Genova durante l'intervallo di Genoa-Sassuolo in gradinata nord,.

Derby Roma-Lazio, petardo colpisce un 21enne che perde un occhio: preso un 52enne ultras biancoceleste - Derby roma-Lazio, petardo colpisce un 21enne che perde un occhio: preso un 52enne ultras biancoceleste - Il derby, i petardi e un tifoso che perde un occhio. Denunciato dalla polizia un ultras della Lazio di 52 anni, pluripregiudicato, ritenuto responsabile di aver lanciato in occasione del ...

Internazionali, la scusa di Djokovic per la sconfitta: “Colpa della borraccia in testa Chissà, potrebbe essere, ero diverso” - Internazionali, la scusa di Djokovic per la sconfitta: “Colpa della borraccia in testa Chissà, potrebbe essere, ero diverso” - Djokovic ha commentato la sua sconfitta agli Internazionali di tennis a roma, parlando anche dell'incidente della borraccia.