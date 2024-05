Roma - Djokovic fuori da Internazionali

(Di domenica 12 maggio 2024) 17.56 Anche Novakviene eliminato daglid'Italia. Il n.1 dell'Atp esce al terzo turno contro Alejandro Tabilo in due set con il punteggio di 6-2,6-3.Il tennista cileno (n.32) approda così agli ottavi. "Non lo so, devo verificarlo,ma potrebbe essere", cosìa chi gli chiedeva se l'episodio della borraccia abbia influito sulla sua eliminazione. "La condizione era diversa - aggiunge non sentivo niente,ma non stavo nemmeno come le altre volte.Devo fare controlli medici e vedere cosa sta succedendo".

