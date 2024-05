Firenze - le grandi colonne sonore suonate dall’Orchestra da Camera Fiorentina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 12 maggio 2024), 8 maggio 2024 - Da “Nuovo Cinema Paradiso” a “La vita è bella”, da “C'era una volta in America” a “Il gattopardo”. E ancora, “Il Padrino”, “La leggenda del pianista sull'Oceano”, “Amarcord”, “Otto e mezzo”. “Musica dal grande schermo” è l’omaggio alla settima arte e alle sue melodie che l’Orchestra dapresenta lunedì 13 maggio all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte. Inizio ore 21. Biglietti 15/20 euro. Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestrada.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Biglietti disponibili anche presso Opera Your Preview – via Por Santa Maria 13,– tutti giorni dalle ore 10 alle 18. Riduzioni per studenti, over 65 e soci Unicoop ...