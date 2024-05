Inter - l'accordo con Pimco permette i rinnovi | il punto su Inzagh - Barella e Lautaro Martinez

L’ultimo passaggio arriverà sul gong. Non senza suspence, perché man mano che la scadenza del 20 maggio si avvicina il tempo stringe. Otto giorni, a partire da oggi, per arrivare al momento della verità entro cui Steven Zhang deve restituire il ...

In un articolo pubblicato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport vengono analizzati gli imminenti scenari legati all’ Inter e alla svolta per quanto riguarda l’ accordo tra Steven Zhang e il fondo Pimco, che rifinanzierà il debito dei nerazzurri ...

Quella che verrà dovrebbe essere la settimana decisiva, salvo slittamenti, per la stipula dell’accordo fra il fondo statunitense Pimco e l’Inter. In ballo circa 430 milioni di euro sotto forma di finanziamento, per una durata triennale. In questo ...

SERIE A, Commisso e altri 8: con Parma e Como 9 proprietà straniere - SERIE A, Commisso e altri 8: con Parma e Como 9 proprietà straniere - Sono ormai sempre di più i presidenti stranieri dei club di Serie A. Come sottolinea infatti il Corriere della Sera, con la promozione di Parma e Como dalla ...

Zhang ottiene il nuovo prestito: cifre maggiori del previsto, ecco quando l’annuncio - Zhang ottiene il nuovo prestito: cifre maggiori del previsto, ecco quando l’annuncio - Il club nerazzurro non cambierà proprietà, ormai lo si può dire praticamente con certezza; il presidente ha ottenuto un nuovo prestito. Il prestito di Oaktree pende ancora su Steven Zhang anche se ...

Dal prestito in scadenza il 20 maggio all'accordo con il fondo Usa che sarà annunciato nei prossimi giorni, ecco come è andata - Dal prestito in scadenza il 20 maggio all'accordo con il fondo Usa che sarà annunciato nei prossimi giorni, ecco come è andata - Dal prestito in scadenza il 20 maggio all'accordo con il fondo Usa che sarà annunciato nei prossimi giorni, ecco come è andata ...