(Di domenica 12 maggio 2024), 12 maggio 2023 - “”. Dal punto di vista del, del decoro, della sicurezza. Così il leader di Iv Matteo, stamani in città, lancia l'iniziativa per il decoro chiedendo una mano ai cittadini. “ci il”, dice. "In questi ultimi anni la– ribadisce-. Ma sono peggiorate anche le piccole cose, quelle che fanno la differenza per una città che è quella della bellezza, i cartelli, gli adesivi, il sudicio per la strada, le transenne lasciate a giro, i cantieri organizzati male... Noi 15 anni facemmo gli Angelli del Bello per cercare di ripulire la città. Oggi è arrivato il momento di dire che la ...

Firenze, 11 marzo 2024 - " Nove mesi è il tempo che occorre a un bambino per venire al mondo. Oggi sono passati Nove mesi dalla vicenda di Kata , la bambina sparita dall'occupazione abusiva dell'ex Astor a Firenze. In Nove mesi Firenze ha perso una ...

A Dario Nardella saranno fischiate le orecchie. Matteo Renzi va all'attacco. Da ex sindaco di Firenze ha a cuore la sua città natale e non perde occasione per puntare il dito contro il degrado e la sporcizia che si vedono ovunque: dal centro alla ...

Gli attacchi di Renzi: “La pulizia a Firenze è peggiorata, segnalate il degrado” - Gli attacchi di renzi: “La pulizia a Firenze è peggiorata, segnalate il degrado” - Firenze, 12 maggio 2023 - “ Firenze è peggiorata”. Dal punto di vista del degrado, del decoro, della sicurezza. Così il leader di Iv Matteo renzi, stamani in città, lancia l'iniziativa per il decoro c ...

Matteo Renzi contro il sindaco Nardella: "Firenze ferita dal degrado" - Matteo renzi contro il sindaco Nardella: "Firenze ferita dal degrado" - A Dario Nardella saranno fischiate le orecchie. Matteo renzi va all'attacco. Da ex sindaco di Firenze ha a cuore la sua città natale e non ...

Buche e sporcizia, Saccardi e Renzi scattano foto e lanciano la “campagna per il decoro” - Buche e sporcizia, Saccardi e renzi scattano foto e lanciano la “campagna per il decoro” - Una camminata per Firenze armati di telefonino per immortalare immagini-simbolo del degrado e dell’incuria cittadina da consegnare poi all’amministrazione Nardella. Questa l’iniziativa lanciata da Mat ...