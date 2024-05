LIVE Motocross - GP Galizia MXGP 2024 in DIRETTA | Gajser sfida Prado per la testa della gara!

(Di domenica 12 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-13 Herlings aggancia la coppia Febvre e Vlaanderen. -12 Febvre si porta a soli 8 decimi da Vlaanderen. -11alza il ritmo,si allontana a 2.8 secondi. -10 Herlings quinti posto per lui, quarto per Febvre. -9ad un solo secondo daal vertice. -8segue a soli due secondi di distacco. -7sorpasso spettacolare su Vlaanderen, secondo posto per lo sloveno. -6a soli 8 decimi da Vlaanderen. -5 Ecco i primi cinque al momento:VlaanderenFebvre Coldenhoff -4 Herlings supera Seewer per la sesta posizione. -3 La situazione degli italiani: Guadagnini ottavo e ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Motocross MXGP , GP Galizia 2024 , Prado punta alla vittoria. La gara di qualificazione di MXGP sul nuovo tracciato del GP della ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1- Male Guadagnini che si trova solo ventunesimo. Bonacorsi quattordicesimo e Monticelli undicesimo. 1- Prado si prende la testa della classifica, secondo Febvre e terzo Gajser . Parte gara-1! 14.13 Tutto ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9- Gajser scatenato sorpassa Bogers e Guillod, sale in sesta posizione. 8- Gajser sale all’ottavo posto, superato Jonass. 7- In difficoltà gli italiani, Bonacorsi tredicesimo, Monticelli quattordicesimo, ...

LIVE Motocross, GP Galizia MXGP 2024 in DIRETTA: Herlings e Gajser sfidano Prado - LIVE Motocross, GP Galizia MXGP 2024 in diretta: Herlings e gajser sfidano Prado - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Galizia 2024, Prado ...

Motocross Galizia: Prado profeta in patria Gajser oggi rincorre, gli orari TV - Motocross Galizia: Prado profeta in patria gajser oggi rincorre, gli orari TV - Il sesto appuntamento del Mondiale Motocross si corre a Lugo, nella regione spagnola della Galizia. L’impianto è intitolato a Jorge Prado, il campione del Mondo MXGP in carica, sempre più stella del f ...

MXGP 2024 Spagna - Prado e Benistant in pole. Orari diretta TV - MXGP 2024 Spagna - Prado e Benistant in pole. Orari diretta TV - Dal fango rosso di Agueda la MXGP passa al terreno scuro ma asciutto di Lugo, oggi nelle qualifiche hanno vinto Prado e Benistant ...