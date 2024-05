Autopalio | auto in fiamme a San Casciano in Val di Pesa Lunghe code

Auto in fiamme in autostrada, lunghe code e traffico in tilt - Auto in fiamme in autostrada, lunghe code e traffico in tilt - (Adnkronos) - Traffico in tilt e lunghe code per un'auto in fiamme all'altezza di San casciano in Val di Pesa in provincia di Firenze. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, i vigili del fuoco e ...

Auto in fiamme sulla Siena-Firenze, traffico bloccato a San Casciano in Val di Pesa - Auto in fiamme sulla Siena-Firenze, traffico bloccato a San casciano in Val di Pesa - A causa di un’autovettura in fiamme all’altezza di San casciano in Val di Pesa (FI), si registra traffico temporaneamente bloccato sul Raccordo Autostradale 3 “Siena-Firenze” lungo la carreggiata in ...