LIVE – Olimpia Milano-Trento 24-17 | gara-1 quarti di finale playoff Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

(Di domenica 12 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come-1 deidellaA1di. Al via lache vede impegnate le formazioni che hanno concluso la stagione regolare rispettivamente al secondo e al settimo posto. Un secondo posto in bilico fino agli ultimissimi secondi, per i meneghini, arrivato grazie alle giocate di Nicolò Melli, che con un tripla e una stoppata all’ultimo secondo ha permesso all’di tenere dietro Brescia. Ora, gli uomini di coach Messina iniziano il proprio percorso con la volontà di replicare i successi degli ultimi due anni. Di fronte, quindi, la Dolomiti Energia cercherà a sua volta l’impresa per ...

Il LIVE in diretta di Piacenza-Trapani , sfida valida come gara-4 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . Nuovo appuntamento con la Serie che in gara-3 ha vissuto un momento per certi versi inatteso, visto l’andamento ...

Il LIVE in diretta di Piacenza-Trapani , sfida valida come gara-4 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . Nuovo appuntamento con la Serie che in gara-3 ha vissuto un momento per certi versi inatteso, visto l’andamento ...

Il LIVE in diretta di Vigevano-Forlì , sfida valida come gara-4 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . In gara-3 gli uomini di coach Pansa hanno trovato un grande risultato, accorciando il distacco e portandosi ora sul ...

LBA Playoff QF G1 - 1Q EA7 Emporio Armani Milano - Dolomiti Energia Trentino, diretta 7' - LBA Playoff QF G1 - 1Q EA7 Emporio Armani Milano - Dolomiti Energia Trentino, diretta 7' - Per inaugurare il nuovo nome della propria casa, da poco ribattezzata Unipol Forum, l'Olimpia Milano imbocca la strada dei LBA Playoff contro l'Aquila Basket Trento. Si tratta della ...

SERIE D, play off e play out: risultati FINALI e marcatori-I verdetti - serie D, play off e play out: risultati FINALI e marcatori-I verdetti - Di seguito risultati e marcatori di play off e play out del campionato di serie D girone I. PLAY OFFore 16 SIRACUSA-ACIREALE 3-0: 67' Maggio, 78' Alma, 92' Forchignone.Vibonese-Reggio Calabria 0-1: 25 ...

Serie D LIVE: DERTHONA vince 3-0 il play-out e si salva, Alba Calcio retrocessa in Eccellenza. RIVIVI LA DIRETTA - serie D live: DERTHONA vince 3-0 il play-out e si salva, Alba Calcio retrocessa in Eccellenza. RIVIVI LA DIRETTA - Play-out valido per il girone A di serie D: al “Fausto Coppi” di Tortona (oggi dalle ore 16) si gioca Derthona-Alba Calcio. SEGUI CON NOI LA DIRETTA TESTUALE!