Ermal Meta | “Non vedo l’ora di vedere il viso di mia figlia Ho sofferto di attacchi di panico”

(Di domenica 12 maggio 2024) Ospite di Verissimo,ha raccontato l'emozione di diventare padre: la compagna Chiara Sturdà è incinta e la loro prima, Fortuna Marì, nascerà a giugno. "Sono in attesa diil suo", ha raccontato. Poi una parte buia della sua carriera, quando hadidi panico per più di due anni.

