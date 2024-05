Juventus-Salernitana 0-0 LIVE | traversa di Vlahovic!

Juventus-Salernitana, le formazioni ufficiali: Kean-Vlahovic dal 1' - juventus-salernitana, le formazioni ufficiali: Kean-Vlahovic dal 1' - Calcio ora per ora Questi i convocati dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, per la sfida di campionato alla Salernitana delle ore 18: Szczesny, Bremer, Gatti, Locatelli… Leggi ...

TJ - JUVENTUS-SALERNITANA 0-0 - La sfida dell'Allianz Stadium è cominciata! Primo pallone ospite - TJ - juventus-salernitana 0-0 - La sfida dell'Allianz Stadium è cominciata! Primo pallone ospite - 1' - SI COMINCIA! La sfida tra Juventus e Salernitana è iniziata: primo pallone giocato dagli ospiti in tenuta bianca, padroni di casa invece oggi in divisa nera. 18.01 - Prima di cominciare un minuto ...

Juventus-Salernitana, il risultato in diretta LIVE - juventus-salernitana, il risultato in diretta live - In caso di vittoria la Juve sarebbe aritmeticamente in Champions: Allegri sceglie Kean (e non Yildiz) con Vlahovic. Kostic e Cambiaso sugli esterni. Dietro out Danilo, Alex Sandro e De Sciglio.