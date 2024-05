Pentathlon - Alice Rinaudo 16ma nella tappa di Coppa del Mondo di Sofia

(Di domenica 12 maggio 2024) La quartadelladel2024 dimoderno, in corso a, in Bulgaria, porta in dote, in casa Italia, il 16° posto di(Fiamme Oro)finale individuale femminile, mentre tra gli uomini nessun azzurro aveva raggiunto l’ultimo atto.finale femminileincappa nell’eliminazioneprova di equitazione a causa di tre rifiuti del cavallo montato, ma comunque completa le proprie fatiche, pur non avendo ormai alcuna velleità di classifica, e chiude così al 16° posto a quota 1038. La vittoria va alla magiara Blanka Guzi con 1400 punti, davanti alla britannica Jessica Varley, seconda a quota 1396, ed all’egiziana Malak Ismail, ...

La seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di Pentathlon moderno, in corso ad Ankara , in Turchia, sorride ai colori azzurri: nella finale maschile è quarto Matteo Cicinelli (Carabinieri), con Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) undicesimo, mentre ...

Con le qualificazioni femminili ha preso ufficialmente il via la tappa di Sofia (Bulgaria) valevole per la World Cup 2024 di Pentathlon moderno. Per l’Italia era al via una pattuglia sperimentale con le giovani Valentina Martinescu (Junior ...

Ancora buone notizie per l’Italia in arrivo dalla tappa di Sofia (Bulgaria) valevole per la World Cup 2024 di Pentathlon moderno. Alice Rinaudo , infatti, ha staccato il pass per la finale della prova femminile, dopo aver ben figurato nelle ...

