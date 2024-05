Che tempo che fa streaming e diretta tv | dove vedere la puntata di oggi - 12 maggio 2024

(Di domenica 12 maggio 2024) CHECHE FATV – Questa sera, domenica 12, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuovadi Cheche fa 2023-. Il format del programma non cambia (o quasi) rispetto al passato. Si inizia con una breve anteprima con Nino Frassica. Poi spazio al solito schema con spazio all’attualità e all’informazione culturale. La seconda parte, quella più corposa, parte alle ore 20 e riguarderà ospiti italiani ed internazionali di tantissime aree differenti. La terza ed ultima parte invece va in onda dalle 22, CheChe Fa – Il tavolo, con tanti ospiti.– domenica 12– Cheche fa in ...

Lautaro Martinez è uno degli ospiti più attesi della puntata di “Che tempo che fa” in programma stasera , domenica 5 maggio. L’attaccante dell’ Inter campione d’Italia sarà infatti tra i protagonisti della trasmissione condotta da Fabio Fazio , in ...

Verona-Torino 1-2, sconfitta pesante per l'Hellas in chiave salvezza - Verona-Torino 1-2, sconfitta pesante per l'Hellas in chiave salvezza - Succede tutto nel secondo tempo: i gialloblù vanno in vantaggio per primi ma poi si fanno riprendere e superare ...

Serie A: Milan-Cagliari 5-1, i rossoneri blindano il 2° posto - Serie A: Milan-Cagliari 5-1, i rossoneri blindano il 2° posto - I rossoneri tornano alla vittoria dopo 4 gare: a segno Bennacer, Pulisic (doppietta), Reijnders e Leao. I sardi devono ancora sudarsi la salvezza ...

LIVE Primavera, Lazio-Inter 2-1: comincia il secondo tempo - LIVE Primavera, Lazio-Inter 2-1: comincia il secondo tempo - Penultima giornata di campionato per i nerazzurri di Chivu: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro ...