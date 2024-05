Da professionista a professore di Amici | ex volto del talent pronto a tornare

(Di domenica 12 maggio 2024) Tra le tante cose, Fabrizio Prolli nella sua lunga carriera è stato anche undidi Maria (dove ha lavorato anche la sua ex moglie, Veronica Peparini). Il noto coreografo in questi anni ha lavorato a tanti altri progetti (come uno spettacolo che sta girando gli Stati Uniti) e molti l’hanno visto a Viva Rai Due con Fiorello, ma questo non significa che abbia archiviato definitivamente. Fabrizio intervistato da Fan Page ha rivelato che gli piacerebbe fare ildella scuola mariana. “Certo, mi candido al ruolo di giudice. Magari in un programma come Ballando con le stelle o X Factor. Sono. Mi piacerebbe tantissimo. Ad, invece, mi piacerebbe giudicare le sfide. – ha continuato l’exdi– ...

