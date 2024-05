Formazioni ufficiali PSG-Tolosa - Ligue 1 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 12 maggio 2024) Ledi PSG-, match valevole per la trentatreesima giornata di. Non ha più nulla da chiedere al campionato la squadra di Luis Enrique, già campione di Francia, a cui non resta che godersi Kylian Mbappé per queste ultime due partite prima del suo addio in estate. Gara inutile anche per il, già salvo ma troppo lontano dalla zona Europa per sognare di qualificarsi. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LEPSG: In attesa: In attesa SportFace.