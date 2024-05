Genoa-Sassuolo 1-2 - Ballardini | Sconfitta pesant - ma ce la giochiamo fino alla fine

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 12 maggio 2024)per 1-2 sul campo delper il, che non ottiene i tanto desiderati punti importantissimi in ottica salvezza. “C’è molta delusione perché ilnon meritava di perdere, oggi era una partita di straordinaria importanza. Aver perso oggi ci porta via tante speranza ma siamo ancora in gioco e vogliamo giocarcela” ha spiegato il tecnico neroverde Davideai microfoni di Dazn al termine della sfida valevole per la 36esima giornata di Serie A 2023/2024- Questa“pesa tantissimo perché perdere oggi vuol dire perdere tante possibilità di salvezza, ma detto questo la prestazione c’è stata. La squadra ha fatto una buona partita. Non ricordo parate del nostro portiere, ...