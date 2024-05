Eurovision | vince lo svizzero Nemo né maschio - né femmina Angelina Mango punita dalle giurie video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 12 maggio 2024) “Ancora un record per l’Song Contest che ottiene il 36% di share (due punti percentuali in più rispetto allo scorso anno) con una platea di 5 milioni 340 mila telespettatori. Un numero sostenuto da un picco di 6 milioni 663 mila telespettatori (durante l’esibizione di) e uno straordinario 59.4 per cento di share nel momento della proclamazione del vincitore. Risultato eccezionale anche per il profilo del pubblico, nettamente più giovane rispetto all’edizione passata (ad esempio il 52 per cento di share sulle donne 15-24 anni). Lo comunica la Rai in una nota. “In un contesto internazionale complicato, e malgrado le difficoltà oggettive – commenta la presidente Rai Marinella Soldi – ESC si è confermata un’occasione per unire i popoli e generazioni in nome della musica, dell’amicizia e dell’inclusività”. “Un ...