Lotta - Preolimpico Istanbul 2024 | Caneva e Honis out ai ripescaggi

(Di domenica 12 maggio 2024) Quella di Aurora Russo resta l’unica carta olimpica conquistata dall’Italia dellaper Parigi. Nell’ultima giornata deldisfumano anche le ultime chances per Arone Benjamin Konrad. Nei -86 kgsi ferma al primo turno dio, sconfitto dal moldavo Rubaev. E’ durato un match in più il percorso di, che aveva iniziato la giornata superando il turkmeno Hemelyayev, prima di cedere al cinese Habila. SportFace.

