LIVE – Piacenza-Trapani 58-69 | gara-4 quarti di finale playoff Serie A2 2023 2024 basket DIRETTA

(Di domenica 12 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come-4 deidideidellaA2di. Nuovo appuntamento con lache in-3 ha vissuto un momento per certi versi inatteso, visto l’andamento delle prime due partite, in cui i siciliani hanno rispettato il pronostico imponendosi per due volte in casa: nel terzo confronto della, infatti,ha trovato una grande prestazione per far valere il fattore campo, al termine di una partita che ha messo in luce il grande carattere di Veronesi (trascinatore assoluto con 30 punti all’attivo). Dopo un bel primo tempo ...

Il LIVE in diretta di Olimpia Milano-Trento , sfida valida come gara-1 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Al via la Serie che vede impegnate le formazioni che hanno concluso la stagione regolare rispettivamente al secondo e al settimo ...

Chi retrocederà in Serie D al termine della stagione? Alla fine della regular season sono per ora cinque le squadre condannate: Alessandria...

Il LIVE in diretta di Vigevano-Forlì , sfida valida come gara-4 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . In gara-3 gli uomini di coach Pansa hanno trovato un grande risultato, accorciando il distacco e portandosi ora sul ...

LBA Playoff QF G1 - 1Q EA7 Emporio Armani Milano - Dolomiti Energia Trentino, diretta 7' - LBA Playoff QF G1 - 1Q EA7 Emporio Armani Milano - Dolomiti Energia Trentino, diretta 7' - Per inaugurare il nuovo nome della propria casa, da poco ribattezzata Unipol Forum, l'Olimpia Milano imbocca la strada dei LBA Playoff contro l'Aquila Basket Trento. Si tratta della ...

SERIE D, play off e play out: risultati FINALI e marcatori-I verdetti - serie D, play off e play out: risultati FINALI e marcatori-I verdetti - Di seguito risultati e marcatori di play off e play out del campionato di serie D girone I. PLAY OFFore 16 SIRACUSA-ACIREALE 3-0: 67' Maggio, 78' Alma, 92' Forchignone.Vibonese-Reggio Calabria 0-1: 25 ...

Serie D LIVE: DERTHONA vince 3-0 il play-out e si salva, Alba Calcio retrocessa in Eccellenza. RIVIVI LA DIRETTA - serie D live: DERTHONA vince 3-0 il play-out e si salva, Alba Calcio retrocessa in Eccellenza. RIVIVI LA DIRETTA - Play-out valido per il girone A di serie D: al “Fausto Coppi” di Tortona (oggi dalle ore 16) si gioca Derthona-Alba Calcio. SEGUI CON NOI LA DIRETTA TESTUALE!