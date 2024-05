Non basta Pinamonti - vince il Geno - Sassuolo nei guai

Il gol di Soffia consegna al Milan tre punti contro il Como Women. Traguardo storico per le rossonere che centrano così la centesima Vittoria in tutte le competizioni. A due giornate dal termine, prossima partita domenica alle 12.30 in trasferta ...

Altra giornata di Serie A Femminile agli archivi. Quattro partite, due per i playoff e due per il gruppo retrocessione, con tante emozioni. Come per la Roma già campionessa d’Italia, che si impone in una gara folle chiusa sul 5-6 per le giallorosse ...