Harry e Meghan di nuovo sotto i riflettori | ecco dove è stata avvistata la coppia di reali

(Di domenica 12 maggio 2024) Ri. Il Daily Mail ha seguito ladiribelli nel suo tour in Nigeria. La principessa americana ha visitato la casa del governatore dello stato di Lagos "vestita con un abito giallo, onorando le sue radici nigeriane e abbandonando i colori neutri per toni vivaci nel il terzo giorno del suo viaggio". Il principe è arrivato con la consorte venerdì in Nigeria, sbarcando nella capitale Abuja. Qui il duca di Sussex ha assistito a un evento scolastico sulla salute mentale. Il viaggio nel Paese africano ha come fine ultimo la promozione degli Invictus Games, le competizioni sportive per i veterani militari feriti.ha quindi incontrato alcuni soldati nigeriani feriti nel nord-ovest del Paese nel corso delle incursioni dei Boko Haram. La ...

Il principe Harry ha giocato a pallavolo da seduti con i veterani dell'esercito Nigeria no, la maggior parte feriti nella guerra contro l'insurrezione islamica del paese. Durante una visita di tre giorni in Nigeria per promuovere i suoi Invictus ...

Markle: una visita reale in Nigeria Markle ha intrapreso una visita di 72 ore in Nigeria , presentandosi come un’alternativa alla tradizionale immagine della famiglia reale. Sebbene caratterizzata come una visita amichevole, gli osservatori hanno ...

Il principe Harry e sua moglie Meghan sono stati in Nigeria per sostenere la salute mentale dei giovani colpiti dai conflitti e per promuovere gli Invictus Games. Questi giochi sono stati fondati dal principe Harry per aiutare la riabilitazione dei ...

Ecco il motivo del viaggio Il principe Harry e Meghan in Nigeria: «Un tour quasi reale» - Ecco il motivo del viaggio Il principe harry e meghan in Nigeria: «Un tour quasi reale» - «meghan porta il sole!». È il titolo scelto dal quotidiano britannico DailyMail commentando il tour «quasi reale» di tre giorni in Nigeria della duchessa di Sussex, insieme al marito harry.

Africa Il principe Harry e Meghan in Nigeria, 'un tour quasi reale' - Africa Il principe harry e meghan in Nigeria, 'un tour quasi reale' - «meghan porta il sole!». È il titolo scelto dal quotidiano britannico DailyMail commentando il tour «quasi reale» di tre giorni in Nigeria della duchessa di Sussex, insieme al marito harry.

Il principe Harry e Meghan in Nigeria, 'un tour quasi reale' - Il principe harry e meghan in Nigeria, 'un tour quasi reale' - "meghan porta il sole!". E' il titolo scelto dal quotidiano britannico DailyMail commentando il tour "quasi reale" di tre giorni in Nigeria della duchessa di Sussex, insieme al marito harry. (ANSA) ...