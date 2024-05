Manovra con 100 000 uomini | il nuovo simbolo sui mezzi russi che fa temere il peggio

(Di domenica 12 maggio 2024) "In alcune zone del fronte il nemico ha un successo parziale mentre in altre aree l'esercito ucraino sta spiazzando il nemico e migliorando la sua posizione tattica". A farlo sapere è il capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrskyi su Telegram, secondo quanto riporta RBC-Ucraina. Secondo il capo delle forze ucraine, la situazione nella regione di Kharkiv èrata, i combattimenti continuano nelle zone di confine. Nelle direzioni Kupyansk, Siversk, Lymansk, Pokrovsky continuano feroci battaglie, la situazione sta cambiando in modo molto dinamico, scrive ancora Syrsky: "In alcune aree, il nemico ha un successo parziale, in altre, le forze di difesa stanno respingendo il nemico e migliorando la loro posizione tattica", ha detto. Inoltre, il nemico non smette di tentare di avanzare verso Chasovoy Yar in direzione di Kramatorsk. Icontinuano ...

Kharkiv, avanza la Russia. Ucraini in difficoltà ma gli analisti: è un diversivo, non hanno abbastanza uomini per prendere la città - Kharkiv, avanza la Russia. Ucraini in difficoltà ma gli analisti: è un diversivo, non hanno abbastanza uomini per prendere la città - Tutti sapevano che l'esercito russo avrebbe puntato sulla regione di Kharkiv, a Nord Est dell'Ucraina, dove si trova la seconda città come numero di abitanti del Paese.

Ora le teorie del complotto su Soros vengono diffuse anche dalla destra israeliana - Ora le teorie del complotto su Soros vengono diffuse anche dalla destra israeliana - Il nazionalismo israeliano e l'estrema destra accusano il magnate ebreo George Soros di manovrare le proteste nei campus in solidarietà con la Palestina ...

La Lega Serie A dice no alla proposta del Governo di un nuovo organo di vigilanza sui conti: cosa succede ora - La Lega Serie A dice no alla proposta del Governo di un nuovo organo di vigilanza sui conti: cosa succede ora - I club di Serie A hanno espresso in coro la loro posizione: no alla proposta del Governo Meloni di istituire un nuovo organo di controllo dei conti in sostituzione.