Verona-Torino 1-2 - Baroni | Perdere così bruci - ma possiamo lottare per la salvezza

(Di domenica 12 maggio 2024) Sconfitta interna contro ilper l’Hellas, che non nasconde il rammarico. “C’è tanta amarezza per come si è conclusa la partita. Iloggi ha fatto una grande prestazione e, dopo il gol di Swiderski, abbiamo avuto diverse chance per raddoppiare. Il nostro errore è stato non chiudere la gara, ma la nostra prova è stata superiore di quella del– ha spiegato Marco, allenatore gialloblù, ai microfoni di Dazn al termine della sfida valevole per la 36esima giornata di Serie A 2023/2024 -. Con questo tipo di prestazionefino in fondo per la“. “Purtroppo, commettiamo alcuni errori di posizione e dovuti all’ingenuità. Queste sono partite che devi chiudere e in cui non puoi mai distrarti. Personalmente ...

(Adnkronos) – Vittoria in rimonta del Torino che si impone 2-1 a Verona oggi 12 maggio in un match della 36/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. Al vantaggio di Swiderski al 67', replicano Savva al 77' e ...

Qui Torino, Juric: “L’abbiamo rubata per come abbiamo giocato…” - Qui Torino, Juric: “L’abbiamo rubata per come abbiamo giocato…” - Il commento del tecnico croato dopo la gara del Bentegodi: le principali dichiarazioni Ivan Juric dopo verona-Torino ...

Swiderski illude il Verona, il Torino vince 2-1 in rimonta - Swiderski illude il verona, il Torino vince 2-1 in rimonta - verona - Il verona sogna la salvezza aritmetica, ma il Torino la ribalta in sei minuti e tiene viva la speranza europea: saranno cruciali gli ultimi 180 minuti. Al Bentegodi, gli uomini di Baroni gett ...

Verona e Sassuolo ko, 6 squadre in lotta per la salvezza a due giornate dalla fine della Serie A - verona e Sassuolo ko, 6 squadre in lotta per la salvezza a due giornate dalla fine della Serie A - Il Sassuolo resta penultimo dopo il ko per 2-1 con il Genoa e si giocherà tutto contro il Cagliari il 19 maggio ...