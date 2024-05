Anche l’Egitto si unirà al Sud Africa nella causa contro Israele davanti alla Corte dell’Aja

Giovedì Santo - Messa in Coena Domini - ... il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: "Questo ... "Questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo ... Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al ...

Giovedì Santo - Messa in Coena Domini - ... il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: "Questo ... "Questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo ... Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al ...