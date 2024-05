Morto Piero Cadoppi - anima del Volley Tricolore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 12 maggio 2024) Reggio Emilia, 12 maggio 2024 –piange la scomparsa di una figura fondamentale nel panorama delreggiano: Pietroci lascia nel pomeriggio di sabato 11 maggio all’età di 90 anni. Pietro, conosciuto da tutti come, era la presenza più longeva die prima della Pallavolo Cavriaghese. Con la società ha collaborato per tantissimi anni ed ha avuto la fortuna di vivere i momenti più magici, prima con i gialloneri diventati poi giallorossi, come le storiche promozioni dalla Serie B, la vittoria della coppa Italia di Serie B, la vittoria della Coppa Italia e del campionato di Serie A2, indossando quindi importanti medaglie. Tutti si ricorderanno sempre di lui come la persona con un cappellino in ...