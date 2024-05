Juventus - Allegri rivela | 'Danilo e Alex Sandro pronti per la finale'

`Domani andrà in campo la migliore formazione per giocare contro la Salernitana`. A dirlo è Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus ,...

Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus, ha diramato l’elenco dei convocati per la partita contro la Salernitana, valida per la 36^ giornata di Serie A. I bianconeri inseguono gli ultimi tre punti necessari per l’aritmetica qualificazione alla ...

Juventus-Salernitana, il risultato in diretta LIVE - juventus-Salernitana, il risultato in diretta LIVE - In caso di vittoria la Juve sarebbe aritmeticamente in Champions: allegri sceglie Kean (e non Yildiz) con Vlahovic. Kostic e Cambiaso sugli esterni. Dietro out Danilo, Alex Sandro e De Sciglio.

Juve, Vaciago difende Allegri: 'Negli ultimi anni si è attirato un odio ingiustificato' - Juve, Vaciago difende allegri: 'Negli ultimi anni si è attirato un odio ingiustificato' - Intanto il gruppo di tifosi dei Drughi hanno scritto: 'Finché il mister sarà seduto sulla panchina noi non lo contesteremo' ...

Allegri e i due recuperi per Juve-Atalanta: "Dovrebbero essere a disposizione" - allegri e i due recuperi per Juve-Atalanta: "Dovrebbero essere a disposizione" - A pochi minuti della sfida di campionato contro la Salernitana, il tecnico bianconero ha invitato i suoi a concentrarsi sulla partita che può significare la matematica qualificazione di Champions. E p ...