Andreas Muller e Veronica Peparini accusati di sfruttare la malattia delle figlie | “Cosa non si fa per qualche euro in più…”

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Pubblicato il 11 Dicembre, 2023 Lo scorso novembre, due personaggi legati fino a poco tempo fa ad “Amici” di Maria De Filippi, erano stati ospiti di Silvia Toffanin a “Verissimo” per raccontare la gravidanza. Poco tempo dopo però sui social la coppia aveva scritto un post che aveva allarmato i fan: “Gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica. Per cui le piccole vivono in un’unica placenta in due sacche distinte. I vasi sanguigni sono condivisi tra le due e, in questo momento, unadue piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente. Questo può essere il principio di unachiamata trasfusione feto fetale”. Le accuse via social ade ...