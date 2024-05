Toniato è il nuovo segretario generale del Senato | eletto per acclamazione

(Di giovedì 16 maggio 2024) Articolo pubblicato giovedì 16 Maggio 2024, 15:03 A Palazzo Madama è statoildel. L’ufficio di presidenza, sotto consiglio del presidente Ignazio La Russa, ha nominato ilcon voto unanime per. È il padovano Federico, la cui elezione è stata accompagnata da un applauso.prende L'articolo proviene da Il Difforme.

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Vivissime congratulazioni e auguri di buon lavoro a Federico Toniato , nuovo segretario generale del Senato della Repubblica eletto all'unanimità dal Consiglio di presidenza. Profonda stima e apprezzamento per il merito ...

Il consiglio di presidenza del Senato ha nominato per acclamazione a segretario generale l’attuale vice segretario generale vicario, Federico Silvio Toniato . Toniato ha iniziato il suo percorso di studi a Roma vincendo nel 1994, a 18 anni, la borsa ...

