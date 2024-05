I cento anni di Franco Grazioli - ultimo repubblichino | Una vita piena di sogni e di assalti

Di seguito il comunicato: Tornare a respirare dopo oltre 20 anni di incubo. È quanto è accaduto ad una donna che si è vista stralcia re dal tribunale di Bari il 94,4 % del Debito che aveva contratto negli anni per far fronte alle necessità della sua ...

Eventi: Regione, Istituto agrario Cividale perno sviluppo agricoltura - Eventi: Regione, Istituto agrario Cividale perno sviluppo agricoltura - Gli assessori all'Istruzione e alle Risorse agroalimentari al centenario del "Paolino d'Aquileia" Cividale del Friuli, 16 mag - Quello dell'Istituto agrario di Cividale è un percorso, lungo cento ...

Rintracciato in Germania e arrestato per traffico di droga - Rintracciato in Germania e arrestato per traffico di droga - Dovrà scontare una pena di 17 anni e mezzo di reclusione per traffico di droga un ... Dalle indagini è risultato che il sodalizio criminoso riforniva dagli 80 ai cento tossicodipendenti dei territori ...

La longevità dei celacanti sorprende gli scienziati - La longevità dei celacanti sorprende gli scienziati - Il periodo di gestazione di primitivi pesci abissali può arrivare anche a cinque anni, secondo uno studio che solleva preoccupazioni per il futuro di questa specie in pericolo.