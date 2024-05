In Italia Spotify nel 2023 ha pagato 126 milioni di royalty Ma di musica si può vivere?

(Di giovedì 16 maggio 2024) La compagnia svedese ha comunicato i dati del report Loud&Clear riferiti al mercato nostrano. Più di 1.200 artisti hanno maturato almeno 10 mila euro. Per Giordano Sangiorgi, presidente di AudioCoop, tuttavia, mettendola in contesto è una cifra ancora sconfortante

(Adnkronos) – Arriva in Italia la quarta edizione di Radar, il programma globale di Spotify nato per supportare i talenti emergenti. Gli artisti selezionati per questa edizione sono: Tony Boy, okgiorgio, Coca Puma, STE, Sally Cruz e centomilacarie. ...

(Adnkronos) – Arriva in Italia la quarta edizione di Radar, il programma globale di Spotify nato per supportare i talenti emergenti. Gli artisti selezionati per questa edizione sono: Tony Boy, okgiorgio, Coca Puma, STE, Sally Cruz e centomilacarie. ...

In forte calo in Italia il numero di donatori di sangue - In forte calo in italia il numero di donatori di sangue - ROMA (ITALPRESS) - Sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sul tema della carenza di sangue. Questo lo scopo con cui nasce l'Osservatorio Nazionale Donazione Sangue e Plasma, presentato oggi ne ...

Concerto Radio Italia, il minuto di silenzio di Ghali per vittime a Gaza - Concerto Radio italia, il minuto di silenzio di Ghali per vittime a Gaza - Sul palco del concerto di Radio italia a Milano, dopo aver cantato il suo nuovo singolo “Paprika”, Ghali ha invitato il pubblico a fare un minuto di silenzio ...

Concerto Radio Italia, il minuto di silenzio di Ghali per vittime in Palestina - Concerto Radio italia, il minuto di silenzio di Ghali per vittime in Palestina - (LaPresse) Ieri sera sul palco di Radio italia Live, dopo aver cantato il suo nuovo singolo “Paprika”, Ghali ha invitato il pubblico a fare un ...