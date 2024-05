F1 - Norris sul GP Imola | McLaren terza forz - fiducia nel team

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il pilota dellaLandoha parlato in conferenza stampa piloti alla vigilia del weekend diper il Gran Premio dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1: “La vittoria a Miami? Ho festeggiato adeguatamente, ovviamente adesso mi aspetta un nuovo weekend. Sono pronto per ripartire, ma penso ancora alla vittoria dell’ultima gara. Spero di poter replicare quel successo, un weekend di gara fantastico e che ricorderò per tutta la vita“. Poi sugli aggiornamenti: “Siamo adatti come vettura al circuito di. Si tratta di una pista che ci ha regalato molte soddisfazioni in passato come, ma anche personalmente come pilota. Abbiamonel nostro lavoro e nei progressi che potremmo fare“. Infineha concluso: “Non ...