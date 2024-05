Pirati dei Caraibi - Austin Butler cercasi per il reboot Disney?

Leggi tutta la notizia su comingsoon

(Di giovedì 16 maggio 2024) Secondo alcune voci, lastarebbe pensando di coinvolgere l'di Elvis e Dune come protagonista deldidei. Non solo: sul tavolo ci sarebbe per lui anche il remake dal vero di Hercules, quindi non sarebbe l'unico progetto per cui l'attore viene corteggiato dalla major.