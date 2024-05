La Juventus sta pensando di cacciare già oggi Allegri Sky Sport

(Di giovedì 16 maggio 2024) Lastadi. La notizia è di Gianluca Di Marzio e Sky. “Sono ore calde in casa. Nonostante la vittoria della Coppa Italia contro l’Atalanta, la reazione dinell’immediato post partita e durante la premiazione non sono passate inosservate agli occhi della dirigenza. Per questo motivo il club bianconero stadi chiudere il rapporto con l’allenatore livornese già(16 maggio) e quindi prima della naturale scadenza del contratto. Laal momento, come riportato da Sky, sta riflettendo su un’interruzione anticipata del rapporto”. Vaciago racconta lo scontro con: «Direttore di ...

Allegri lascia la Juve Thiago Motta cambia i piani: decisione presa - allegri lascia la Juve Thiago Motta cambia i piani: decisione presa - allegri può dire addio alla juventus. Thiago Motta ha cambiato i piani di Cristiano Giuntoli: la decisione è presa. Continua ad esserci un alone di mistero sul futuro di mister Massimiliano allegri.

Clamoroso Juve: sta pensando di chiudere già oggi rapporto con Allegri - Clamoroso Juve: sta pensando di chiudere già oggi rapporto con allegri - Sono ore calde in casa juventus. La reazione di Massimiliano allegri non è passata inosservata TuttoNapoli.net Sono ore calde in casa juventus. La reazione di… Leggi ...

Allegri verso l'esonero, la Juventus valuta la situazione: il tecnico potrebbe pagare la sfuriata in finale di Coppa Italia - allegri verso l'esonero, la juventus valuta la situazione: il tecnico potrebbe pagare la sfuriata in finale di Coppa Italia - L'accordo tra la juventus e Massimiliano allegri potrebbero dirsi addio già in questi giorni. A riportarlo è Sky Sport che scrive come la società non abbia gradito ...