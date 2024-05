Scontro tra due auto nel centro del paese - donna finisce in ospedale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 16 maggio 2024) Dopo quello registrato nelle scorse ore, ancora un incidente nel Salento. Unotra duesi è verificato, nella serata di ieri, nel pienodi Galatone, esattamente lungo via del Mare. Il sinistro ha visto coinvolte due vetture, una Peugeot 3008 ed una Fiat Idea. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato allo schianto che è avvenuto intorno alle 21. A farne le spese, però, è stata la conducente della Peugeot.tra duetrasportata inSul posto dellotra duesono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato laall’di Galatina per alcuni accertamenti. Per lei per fortuna non si tratta di ferite gravi, ma sono ...