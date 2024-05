Dall’Ucraina a George Soros - l’attentato a Robert Fico ha scatenato teorie del complotto di ogni tipo

(Di giovedì 16 maggio 2024) Di Leonardo Bianchi Il 15 maggio del 2024 il primo ministro della Slovacchiaè stato gravemente ferito in un attentato nella cittadina di Handlová, a circa 180 chilometri dalla capitale Bratislava. Il politico è stato operato per più di cinque ore: Miriam Lapuníková, la direttrice dell’ospedale della città di Banská Bystrica (dov’è stato portato d’urgenza), ha detto che le sue condizioni sono «stabili» ma rimangono critiche., che ha 59 anni, è il capo del partito populista di sinistra Direzione–Socialdemocrazia (SMER) ed è un politico di lungo corso: aveva già ricoperto il ruolo di premier dal 2016 al 2010 e dal 2012 al 2018, quando fu costretto a dimettersi al culmine di una crisi politica causata dall’omicidio del giornalista d’inchiesta Ján Kuciak e della sua compagna. In generale, però, ...

Dopo il grave attentato subito ieri, che aveva fatto temere il peggio, il Premier Slovacco Robert Fico , secondo le ultime informazioni, non sarebbe più in pericolo di vita . Il Vice Primo Ministro Tomas Taraba ha fornito questa importante ...

Le condizioni del premier slovacco Robert Fico restano molto serie - Le condizioni del premier slovacco robert fico restano molto serie - L'uomo che ha sparato a robert fico "è un lupo solitario, non fa parte di movimenti politici ma era insoddisfatto dell'esito delle elezioni". “Le condizioni del premier robert fico restano molto serie ...

Attentato Fico scatena propaganda russa e rischio onde d'urto in Ue - Attentato fico scatena propaganda russa e rischio onde d'urto in Ue - Milano, 16 mag. (askanews) - Dopo cinque ore sotto i ferri in un lungo intervento chirurgico che ha visto impegnati due team medici, robert fico resta in terapia intensiva. Le condizioni del primo ...

Colle:ferimento Fico fatto grave per Ue - Colle:ferimento fico fatto grave per Ue - 20.45 Colle:ferimento fico fatto grave per Ue "La notizia del ferimento del Primo Ministro robert fico ha suscitato nel popolo italiano profonda emozione, un sentimento che condivido personalmente. Il ...