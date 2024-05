Fugge dal Centro di Rieducazione | 17enne Avvistato tra Pescara e Montesilvano

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 16 maggio 2024)- Sono in corso le ricerche di Roberto Marcucci, un ragazzo di 17 anni che si è allontanato da una struttura educativa di Montefortino, in provincia di Fermo. Roberto, che compirà 17 anni a luglio, potrebbe essere ospitato da qualche conoscente, ma chi lo accoglie rischia l'arresto. Al momento della fuga, indossava una felpa e un pantalone bianchi. La denuncia della scomparsa è stata presentata lunedì scorso alla stazione dei carabinieri di Amandola, diretti dal comandante Petitto. Secondo le informazioni raccolte, il ragazzo è statoneldie a. Le forze dell'ordine stanno intensificando le ricerche in queste aree. I genitori, in grande apprensione, chiedono a chiunque abbia visto Roberto o abbia informazioni utili di contattare le autorità per contribuire ...