Volley Nations League femminile 2024 - reazione Italia | arriva il primo success - Germania ko 3-1

(Di giovedì 16 maggio 2024) L’festeggia la sua prima vittoria nella Pool 1 della prima settimana dellaballdi. Le ragazze di coach Julio Velasco reagiscono dopo il ko all’esordio per mano della Polonia e sconfiggono 3-1 (25-16, 25-16, 21-25, 25-22) la. Due set dominati da parte delle Azzurre, che però si complicano decisamente la vita perdendo il terzo parziale e andando sotto in modo netto nel quarto, prima dellafinale che vale la rimonta e ilo in quattro set. Punti importanti in chiave Olimpica per l’Ital, guidata dai 24 punti di Antropova, dai 16 di Bosetti e dai 13 di capitan Danesi. CALENDARIO COMPLETO VNL...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-13 Muro di Drewniok 6-12 Vincente Alsmeier da zona 4 6-11 Mano out Drewniok da seconda linea 6-10 Mano out Degradi da zona 2 5-10 L’Italia non c’è più. Arriva un ace incredibile di Scholzel su Fersino con ...

LIVE – Italia-Germania 2-1 (25-16, 25-16, 21-25, 8-14): Nations League femminile volley 2024 in DIRETTA - LIVE – Italia-Germania 2-1 (25-16, 25-16, 21-25, 8-14): nations League femminile volley 2024 in DIRETTA - La diretta testuale di Italia-Germania, partita della volleyball nations League (VNL) femminile 2024: aggiornamenti e punteggio live ...

Dazn aumenta il costo dell'abbonamento e più offerte: ecco cosa cambia (e da quando) - Dazn aumenta il costo dell'abbonamento e più offerte: ecco cosa cambia (e da quando) - Aumenta l’abbonamento così come aumenta l’offerta. Gli utenti di Dazn si sono visti recapitare una lettera nella quale vengono specificati i futuri sviluppi della tv via ...

LIVE! Germania-Italia: 2° impegno per le Azzurre nella VNL 2024, attenzione al ranking mondiale in ottica Parigi 2024 - LIVE! Germania-Italia: 2° impegno per le Azzurre nella VNL 2024, attenzione al ranking mondiale in ottica Parigi 2024 - PALLAVOLO, VNL 2024 (F) - LIVE! Germania-Italia, secondo impegno per le Azzurre nella volleyball nations League 2024. Segui su Eurosport.it la diretta scritta del match, per non perderti azioni ...