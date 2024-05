Trento - detenuto sfregia la moglie durante una visita in carcere

Trento, in carcere sfregia la moglie durante il colloquio: colpita a viso e gola con una lametta - trento, in carcere sfregia la moglie durante il colloquio: colpita a viso e gola con una lametta - Una 40enne trentina è stata sfregiata dal marito, detenuto, durante l’ora dei colloqui nel carcere di Spini di Gardolo a trento, è accaduto martedì ...

In carcere per l'aggressione alla moglie, la sfregia al volto con una lametta durante un colloquio - In carcere per l'aggressione alla moglie, la sfregia al volto con una lametta durante un colloquio - trento - Ha colpito la moglie al volto con una lametta durante un colloquio. È successo nel carcere Spini di Gardolo a trento. Il detenuto è un cittadino tunisino di 40 anni, che stava scontando la ...

