Falcinelli - gli Usa gli revocano il visto Ma per lui pochi riflettori e nessuna candidatura alle europee

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 16 maggio 2024) Niente piùUsa per Matteo. Lo studente 25enne di Spoleto, fermato a Miami e torturato per 13 minuti (con mani e piedi legati tra di loro) nella cella di transito della stazione di polizia, non rientrerà in Italia, come era in programma per questo fine settimana. Se dovesse lasciare il Paese, potrebbe non ottenere un nuovo permesso per rientrare in Florida per sottoporsi in tempo al programma di messa alla prova che la corte di Miami gli ha offerto per mettere fine alla vicenda giudiziaria., nienteper lo studente di Spoleto incaprettato Ma per lui idella stampa sono quasi spenti. Niente titoloni, né appelli, né moti di solidarietà per il nostro connazionale, arrestato e rilasciato dopo due giorni in Florida....