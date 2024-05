Alluvione in Veneto - ampie zone sott’acqua dopo l’esondazione del canale Guà | le immagini dall’elicottero dei Vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Da ieri sera ideldi Verona hanno effettuato circa 50 interventi per allagamenti e smottamenti che hanno colpito in particolare la zona dell’est sud/est Veronese. Non risultano persone ferite. Tra i comuni più colpiti: San Bonifacio, Soave, Bevilacqua, Legnago, Albaredo d’Adige. Criticità e disagi anche a San Giovanni Ilarione e a Roveredo di Guà. Chiusi i guadi sui terrenti nei comuni di Tregnago e Illasi. Impegnati, oltre a squadre didelveronesi, anche pompieri provenienti dai comandi di Rovigo e Treviso per il proseguo delle operazioni. Nelle, il sorvolo dell’elicottero deidelsu Cologna Veneta, completamente allagata perdelGuà. L'articolo proviene da Il ...