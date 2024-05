(Di giovedì 16 maggio 2024) Ilto nell'Aula delcon 101 sì, 64 no, nessun astenuto . Il provvedimento, per il quale ilha chiesto e ottenuto il voto diora. "Sulcontinuiamo ad avere moltetà e siamo contro qualsiasi ipotesi di legge retroattiva, in qualsiasi settore - ha detto il segretario di Forza Italia, vicepremier e ministro...

Spalmadetrazioni in dieci anni. Taglio al bonus ristrutturazioni. Stop alle compensazioni per le banche. Sono alcune delle novità inserite nel testo del decreto Superbonus

Superbonus, detrazioni in 10 anni al taglio al 30% dal 2028: ecco le novità del decreto. Ok alla fiducia in Senato - superbonus, detrazioni in 10 anni al taglio al 30% dal 2028: ecco le novità del decreto. Ok alla fiducia in Senato - Il decreto superbonus, che ha ricevuto nei giorni corsi il via libera dalla commissione Finanze del Senato e attende ora l’approvazione della Camera dopo l'ok alla Fiducia in Senato ...

Il Senato approva il Dl Superbonus, ecco le misure - Il Senato approva il Dl superbonus, ecco le misure - Queste le principali novità del decreto sulla stretta al superbonus sul quale il governo ha chiesto e ottenuto il voto di fiducia al Senato, con 101 voti a favore e 64 contrari. Si sono così ...

Decreto Superbonus: il Senato approva, ora passa alla Camera. Tajani: "Perplessi ma non viene meno la fiducia al governo" - decreto superbonus: il Senato approva, ora passa alla Camera. Tajani: "Perplessi ma non viene meno la fiducia al governo" - Il decreto superbonus viene approvato nell'Aula del Senato con 101 sì, 64 no, nessun astenuto . Il provvedimento, per il quale il governo ha chiesto e ...