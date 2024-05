F1 GP Emilia Romagna 2024 - Sainz | 2025 ancora lontan - concentrazione è su Imola

(Di giovedì 16 maggio 2024) Lo spagnolo Carlos, numero 55 della Ferrari, è intervenuto nel corso della conferenza stampa piloti alla vigilia del weekend diper il Gran Premio dell’, settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1: “Speriamo di avere dei progressi durante questo weekend, inoltre viverlo da pilota Ferrari è molto bello. I miglioramenti dipenderanno dalla pista. Miami era un circuito adatto alla nostra macchina, cosa diversa a Suzuka e in Cina. Spero chepossa essere adatta alla vettura, in modo tale da dare spettacolo al nostro pubblico. “Certamente c’ètanto da migliorare, in modo tale da adattare la macchina anche a tracciati dove per curve e altre caratteristiche ci siamo trovati in difficoltà”, ha aggiunto. Sul suo futuro ...

