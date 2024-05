Pneumatico esploso in autostrada mentre trasportano organi | il gesto salva vite di due imprenditori modenesi

(Di giovedì 16 maggio 2024) Meda (Monza) – Undi bontà chela vita. Grazie alla rapidità del carro attrezzi e del gommista la Polizia locale di Meda (Monza e Brianza) ha potuto proseguire il suo viaggio per il trasportofino ad Ancona dopo l’esplosione di unoin. Per i due agenti una giornata davvero difficile: sono partiti di buon mattino, nel pieno del maltempo che si è abbattuto sulla Lombardia, per andare a recuperare dueal Policlinico di Milano. Da dicembre svolgono questo prezioso servizio di trasporto, sono tra i pochissimi abilitati in tutto il nord Italia. Ancona la destinazione finale.viaggiavano a tutta velocità in, però, i due agenti hanno dovuto fare i conti con l’esplosione di uno ...

