Blitz di Ultima Generazione a Roma - imbrattate le vetrine dei negozi di via Condotti VIDEO

(Di giovedì 16 maggio 2024) AGI - Le pattuglie della polizia locale diCapitale sono intervenute, poco dopo le ore 11 di questa mattina, in via, nel cuore di, per alcuni attivisti di '' che stavano imbrattando con della vernice arancione ledei. Tempestivo l'intervento degli agenti del I Gruppo Centro della polizia locale, che hanno immediatamente interrotto l'azione dimostrativa e messo in sicurezza l'area, riuscendo a bloccare i responsabili, 13 persone, che sono state accompagnate presso gli uffici di via della Greca, dove ora si trovano per gli accertamenti di rito e gli atti a seguire.

