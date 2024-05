Ginnastica ritmica | dal 22 al 26 maggio a Budapest in programma il Campionato Europeo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 16 maggio 2024) Manca sempre meno al via del2024 di, indal 22 al 26. Sarà un importante banco di prova in vista di Parigi 2024, dal momento che ci sono in palio, oltre ovviamente ai titoli continentali, anche gli ultimi due posti disponibili per i Giochi Olimpici, uno per l’individuale e uno per la squadra. La delegazione italiana partirà con la Squadra Nazionale delle Farfalle azzurre, fresche vincitrici di sette medaglie nel circuito di World Cup che si concluderà con la finalissima all’Unipol Forum di Milano dal 21 al 23 giugno. Presenti dunque Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo. Per quanto riguarda invece le convocazioni delle individualiste, la ...