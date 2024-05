Milan - Ibrahimovic presente a Milanello e Giroud prepara il goodbye

Milan , Rafael Leao è stato ospite di un noto giornalista per Sport.xyz e ha concesso un’intervista soffermandosi su Ibrahimovic e non solo In questa stagione Rafael Leao ha mancato in diverse occasioni l’appuntamento con il goal. Non perché non si ...

Allenatore Milan, tutto pronto per il post Pioli: annuncio dopo il weekend - Allenatore milan, tutto pronto per il post Pioli: annuncio dopo il weekend - milan, per il post Pioli Fonseca è il favorito Come riportato ... La certezza è che la decisione verrà presa collegialmente, con l’approvazione di ibrahimovic, Furlani, Cardinale e appunto Moncada.

Milan, sorpasso Fonseca per la panchina: il portoghese ora è in pole per il dopo Pioli - milan, sorpasso Fonseca per la panchina: il portoghese ora è in pole per il dopo Pioli - Il milan ha scelto Paulo Fonseca per la panchina ... Resta Antonio Conte come suggestione, spinto fortemente da ibrahimovic. L’allenatore salentino, però, non convince Furlani e Moncada per via di un ...

MEDIASET - Milan, è scattato il countdown per il post Pioli: c'è Fonseca davanti a tutti - MEDIASET - milan, è scattato il countdown per il post Pioli: c'è Fonseca davanti a tutti - Ancora qualche giorno di attesa, e poi in casa milan si conoscerà in maniera definitiva il nome del successore di Stefano Pioli. I tifosi vorrebbero Antonio Conte, in Via Aldo Rossi invece si guarda a ...